تعرف على الرجل "الرافع سبابته" في مجزرة المسجدين.. وكم طلقة اخترقت جسده؟

أكد فراس الحربي نجل المواطن البريطاني من أصل سعودي أحد المصابين في الحادث الإرهابي بنيوزيلندا، والذي ظهر عقب الحادث يرفع إصبعه لأعلى، أن والده أصيب بخمس طلقات.

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وأوضح فراس الحربي لجريدة "الرياض" السعودية، أن والده الذي يبلغ من العمر 60 عاما أصيب بخمس طلقات نارية في مناطق متعددة من جسده أدخل على إثرها العناية المركزة في مستشفى كرايس تشرتش.

وأشار إلى أن البيان الأول للسفارة السعودية لم يشر إلى والده كمواطن كونه يحمل الجنسية البريطانية، لافتا إلى أنه مقيم في نيوزيلندا منذ خمسة وعشرين عاما، وزار المملكة قبل أربع سنوات، كما أنه أمضى عدة سنوات في اليونان والولايات المتحدة.

هذا وظهر المواطن البريطاني محمولا على ناقلة إسعاف ورافعا سبابته بعد إخراجه من المسجد الذي وقعت فيه مجزرة مروعة، قتل فيها 49 شخصا وأصيب أكثر من 40.

المصدر: الرياض