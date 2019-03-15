السيسي يتفقد أكبر مزرعة في مصر

تفقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي فجر اليوم الجمعة عددا من المشاريع التنموية في منطقة توشكى، وطاف في مزارع التمور والقمح والعنب.

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واطلع السيسي على مزارع الأغنام في المنطقة، ومدى تنفيذ تلك المشاريع وتطورات العمل الجارية بها من القائمين عليها.

وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية في مصر بسام راضي، بأن السيسي التقى بعدد من المهندسين والعاملين في هذه المشاريع التي تهدف لتنمية منطقة جنوب الوادي وإقامة مجتمعات عمرانية جديدة متكاملة موازية لوادي النيل تتأسس على النشاط الزراعي ثم الصناعات الغذائية.

وتبلغ مساحة مزرعة توشكى حوالي 60 ألف فدان، حيث تعد أكبر مزرعة على مستوى مصر، وتعتمد في الري على ترعة توشكي.

وبالنسبة لمشروع مزرعة التمور بتوشكى، فقد تم بموجبه تخصيص 40 ألف فدان لزراعة نخيل التمور الفاخرة ذات الجودة العالية بواقع 2.5 مليون نخلة، لوضع مصر على الخريطة العالمية لإنتاج وتصدير التمور.

كما تم تخصيص 20 ألف فدان من مزرعة توشكى للمحاصيل الاستراتيجية كالذرة والقمح، بالإضافة إلى 200 فدان خصصت لزراعة العنب في المزرعة المذكورة.

المصدر: RT