 
مباشر

موسكو تطالب بتسليم جميع المسلحين المتبقين في سوريا لدمشق

أخبار العالم العربي

موسكو تطالب بتسليم جميع المسلحين المتبقين في سوريا لدمشق
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ll4g

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا تمسك روسيا بضرورة تسليم كافة المسلحين الأجانب الناشطين في سوريا وذويهم للسلطات السورية في دمشق.

وأضافت زاخاروفا: "يجب الإشارة إلى وجود بعض الاختلاف في الآراء داخل المعسكر الغربي حول قضية المسلحين والإرهابيين الأجانب في سوريا والعراق".

وأضافت: "انطلاقا من تصريحات القيادة الأمريكية، يبدو أن واشنطن بدأت الضغط على الدول الأوروبية لإجبارها على الاهتمام بمصير الجهاديين من مواطنيها، فيما الموقف الأصح من الناحية القانونية والذي يصر عليه الجانب الروسي، يكمن في ضرورة تسليم كل المسلحين والإرهابيين المتبقين في سوريا لسلطات الشرعية في هذا البلد".

إقرأ المزيد
المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا
موسكو: "النصرة" تدبّر لمسرحية كيميائية في إدلب بدعم من "الخوذ البيضاء"

المصدر: "إنترفاكس"

 

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

شاهد..نحو 50 قتيلا في هجوم إرهابي على مسجديْن في نيوزلندا