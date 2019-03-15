موسكو تطالب بتسليم جميع المسلحين المتبقين في سوريا لدمشق

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا تمسك روسيا بضرورة تسليم كافة المسلحين الأجانب الناشطين في سوريا وذويهم للسلطات السورية في دمشق.

وأضافت زاخاروفا: "يجب الإشارة إلى وجود بعض الاختلاف في الآراء داخل المعسكر الغربي حول قضية المسلحين والإرهابيين الأجانب في سوريا والعراق".

وأضافت: "انطلاقا من تصريحات القيادة الأمريكية، يبدو أن واشنطن بدأت الضغط على الدول الأوروبية لإجبارها على الاهتمام بمصير الجهاديين من مواطنيها، فيما الموقف الأصح من الناحية القانونية والذي يصر عليه الجانب الروسي، يكمن في ضرورة تسليم كل المسلحين والإرهابيين المتبقين في سوريا لسلطات الشرعية في هذا البلد".

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المصدر: "إنترفاكس"