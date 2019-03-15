مقتل وإصابة فلسطينيين في نيوزيلندا

أعلنت دولة فلسطين عن ورود معلومات تشير إلى مقتل وإصابة عدد من الفلسطينيين في واقعة مسجدي مدينة كرايست تشيرتش في نيوزيلندا التي راح ضحيتها 49 شخصا.

وقال سفير فلسطين لدى أستراليا ونيوزيلندا عزّت عبد الهادي، لوكالة "وفا" الفلسطينية، إن جالية بلاده أبلغته بمقتل فلسطيني على الأقل وإصابة عدد آخر في الهجومين، وأن "السفارة تتابع اتصالاتها مع الجهات المختصة في نيوزيلندا للحصول على معلومات وبيانات رسمية بصدد الفلسطينيين".

وأشار إلى أن الحكومة النيوزيلندية أوقفت كافة الرحلات إلى مدينة كرايست تشيرتش، لافتا إلى أن التحقيقات في الحادث متواصلة وستصدر الحكومة النيوزيلندية تفاصيل أدق حول الضحايا صباح السبت.

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ولفت السفير الفلسطيني إلى أن عددا من أبناء الجالية الفلسطينية يقطنون في مدينة كرايست تشيرتش التي شهدت الهجومين الإرهابيين صباح اليوم، داعيا "بالرحمة للقتلى والشفاء للجرحى والسلامة لكافة أبناء الجالية".

وتعرض مسجدان في مدينة كرايست تشيرش النيوزيلندية في وقت سابق من اليوم لهجوم بالأسلحة النارية، أسفر عن مقتل 49 شخصا وجرح العشرات.

المصدر: RT