 
مباشر

مفتي مصر يدعو لتحقيق موسع في هجوم المسجدين

أخبار العالم العربي

مفتي مصر يدعو لتحقيق موسع في هجوم المسجدين
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ll45

أدان مفتي مصر شوقي علام بشدة الهجوم الإرهابي الخسيس الذي استهدف مسجدي مدينة كرايست تشيرش بنيوزيلندا، أثناء أداء المصلين صلاة الجمعة اليوم.

إقرأ المزيد
مسجد النور، أحد المسجدين في مدينة كرايست تشورش النيوزيلندية اللذين استهدفهما الهجوم الإرهابي
سفاح المسجدين.. أقدمت على الجريمة طلبا للإرهاب وحقنا لدماء البيض

وأكد مفتي مصر في بيان أصدره اليوم، أن هذا الهجوم الإرهابي الذي أسفر عن مقتل 49 شخصا وإصابة العشرات، يتنافى مع كافة الأديان والشرائع السماوية التي تحرم الاعتداء على الآمنين والأبرياء وترويعهم فما بالنا بالاعتداء على بيوت الله التي يذكر فيها اسمه.

ودعا علام إلى ضرورة فتح تحقيق موسع في هذا الهجوم الإرهابي الخسيس للوقوف على حقيقة تداعيات وأسباب الحادث، والجماعات الإرهابية التي تدعم مثل هذه الهجمات الإرهابية وتسعى لاستهداف بيوت الله ونشر الفتن في المجتمعات الغربية.

وتوجه مفتي مصر بخالص العزاء والمواساة إلى أسر الضحايا، ودعا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته ويتقبلهم في الشهداء والصالحين، وأن يدخلهم فسيح جناته، ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

شاهد..نحو 50 قتيلا في هجوم إرهابي على مسجديْن في نيوزلندا