دمشق تتهم واشنطن بشن حرب إعلامية شعواء عليها

أكد علي الأحمد مستشار وزير الإعلام السوري، أن الولايات المتحدة حاولت على مدى ثماني سنوات تغيير السلطة في سوريا بالقوة المسلحة، وبأيدي الإرهابيين.

وقال: "تحاول الولايات المتحدة الآن فرض شكل جديد من الحروب الإعلامية والاقتصادية والثقافية وتحاول حرمان دولتنا من استقلاليتها. وللتصدي لذلك تتخذ القيادة والحكومة في سوريا التدابير اللازمة".

وأضاف أن نتائج الحرب الاقتصادية ملموسة إلى حد كبير، ويحاولون بالعقوبات حرماننا من الصناعة والزراعة والقطاعات الاقتصادية الأخرى.

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وقال إن واشنطن لا ترغب بالاعتراف بهزيمتها في سوريا، وتستخدم المواجهة الإعلامية لإقناع الجميع بأن الجانب الأمريكي بالذات انتصر على الإرهابيين في سوريا، وليس الجيش السوري وحلفاءه، وتابع: "لكن الجميع يعلمون جيدا، من الذي انتصر بالفعل على الإرهابيين".

وأشار الأحمد إلى وجود اختلافات قوية في مختلف أرجاء العالم حول الوضع في سوريا وشدد على أن واشنطن، ستواصل بذل الجهود لتفتيت سوريا.

المصدر: نوفوستي