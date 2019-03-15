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الأردن يعلن عن إصابة رعايا له في نيوزيلندا

أخبار العالم العربي

الأردن يعلن عن إصابة رعايا له في نيوزيلندا
Globallookpress Artur Widak
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أعلنت وزارة الخارجية الأردنية عن إصابة أردنيين في الهجوم الإرهابي الذي طال اليوم الجمعة مسجدين في مدينة كرايست تشيرش في نيوزيلندا.

وقالت الخارجية في بيان: "المعلومات الأولية تشير إلى وجود مواطنين أردنيين من بين المصابين في الحادث الإرهابي".

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وأضافت: "مركز عمليات الوزارة والسفارة الأردنية في أستراليا المعتمدة لدى الحكومة النيوزلندية يتابعان الاتصالات مع الجهات المختصة، وذلك للاطمئنان على حالة الجرحى والوقوف على احتياجاتهم".

وفي وقت سابق من اليوم، تعرض مسجدان في مدينة كرايست تشيرش النيوزلندية لهجوم بالأسلحة النارية، أسفر عن مقتل 49 شخصا وجرح العشرات.

المصدر: وكالة "عمون"

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