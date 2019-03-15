إدانة دولية واسعة لهجوم المسجدين في نيوزيلندا

أدان قادة دول العالم بشدة الهجوم الإرهابي على مسجدي مدينة كرايست تشيرش في نيوزيلندا اليوم الجمعة، الذي أسفر عن مقتل 49 شخصا وإصابة العشرات.

وقدمت دولة الإمارات تعازيها لأهالي وذوي ضحايا الهجوم، وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي تضامنها الكامل مع "دولة نيوزيلندا الصديقة في مواجهة التطرف والإرهاب ووقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها".

وجددت الوزارة التأكيد على ثبات موقف الإمارات الرافض للإرهاب بكافة أشكاله، معربة عن تعازيها للحكومة النيوزيلندية وأهالي وذوي الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

Heartfelt condolences to Gov & people of peaceful New Zeland on terrorist mass shootings at two mosques in Christchurch. Our collective work against violence & hate must continue with renewed vigor. Our thoughts & prayers are with the families of the victims. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) 15 марта 2019 г.

وعبّر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في تغريدة على حسابه في تويتر عن حزنه للهجوم، طالبا الرحمة للذين قضوا فيه، متمنيا الشفاء العاجل للجرحى.

On behalf of my country, I offer my condolences to the Islamic world and the people of New Zealand, who have been targeted by this deplorable act - the latest example of rising racism and Islamophobia. — Recep Tayyip Erdoğan (@RT_Erdogan) 15 марта 2019 г.

من جهتها أعربت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي عن تعازي المملكة المتحدة لنيوزيلندا، وكتبت في بيان باسمها: "نيابة عن المملكة المتحدة، أبعث بأحر التعازي لشعب نيوزيلندا في ضحايا الاعتداء الإرهابي المروع، وأعرب عن مواساتنا لجميع المتضررين من هذا العنف المقزز".

"نيابة عن #المملكة_المتحدة، أبعث بأحر التعازي لشعب #نيوزيلندا في أعقاب الاعتداء الإرهابي المروع في #كرايستشيرش، وأواسي جميع المتضررين من هذا العنف المثير للاشمئزاز."



- رئيسة الوزراء #تيريزا_ماي — 🇬🇧 وزارة الخارجية (@FCOArabic) 15 марта 2019 г.



المصدر: وكالات