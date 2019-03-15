الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف 100 موقع في غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي أن طائراته الحربية استهدفت فجر الجمعة نحو 100 موقع تابع لحركة حماس في قطاع غزة، "ردا على صواريخ أطلقت من الأراضي الفلسطينية"، محملا حماس مسؤولية التصعيد.

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وقال الجيش الإسرائيلي، إن طائرات حربية ومروحيات ودرونات تابعة له أغارت على نحو 100 هدف تابعة لمنظمة حماس في أنحاء قطاع غزة.

شنت هذه الليلة (الجمعة) طائرات ومروحيات حربية وقطع طائرة تابعة لجيش الدفاع سلسلة غارات على نحو 100 هدف إرهابي تابع لمنظمة #حماس الإرهابية في أنحاء قطاع #غزة — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) 15 марта 2019 г.

وأضاف أن بين الأهداف، مركز مكاتب مقر الضفة التابعة لحماس في حي الرمال وسط غزة.

وحمّل بيان الجيش الإسرائيلي هذا المقر "المسؤولية عن توجيه الناشطين الإرهابيين من حماس في يهودا والسامرة وبناء شبكات إرهابية وتقديم الدعم اللوجستي وتنفيذ العمليات التخريبية".

من بين هذه الأهداف تم استهداف مركز مكاتب مقرّ الضفة التابع لمنظمة #حماس في حي #الرمال بوسط مدينة #غزة المسؤول عن توجيه الناشطين الإرهابيين من حماس في #يهودا_والسامرة عن طريق قيادة العمليات التخريبية، وبناء الشبكات الارهابية ونقل الاوامر للعمليات التخريبية وغيرها pic.twitter.com/C0TJJse6Xi — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) 15 марта 2019 г.

ووفق البيان، فقد تم قصف الموقع المركزي لإنتاج الوسائل القتالية الصاروخية في القطاع، وهو موقع تحت الأرض لإنتاج قذائف صاروخية.

كما تم قصف الموقع المركزي لإنتاج الوسائل القتالية الصاروخية في القطاع. الحديث عن موقع تحت أرضي ذي قدرة على إنتاج قذائف صاروخية في قطاع غزة. pic.twitter.com/hlxN9FWKct — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) 15 марта 2019 г.

وأضاف أنه تم استهداف عدد من المجمعات العسكرية بينها موقع تابع لقوة حماس البحرية.

كما تم استهداف عدد من المجمعات العسكرية، من بينها موقع تابع لقوة #حماس البحرية المستخدَم ايضًا لإنتاج الوسائل القتالية واستهداف موقع تدريبات عسكري يستخدم كمركز تابع لمنظومة الوسائل الجوية بدون طيار التابعة لحماس جنوب قطاع #غزة.

كما تم استهداف مواقع وبضع الشبكات التحت أرضية pic.twitter.com/KpMxPrBjRi — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) 15 марта 2019 г.

واستهدفت الطائرات الإسرائيلية موقع تدريبات عسكري تابعا لمنظومة الوسائل الجوية بدون طيار لحماس جنوب قطاع غزة، وشبكات تحت الأرض.

وجاءت هذه الغارات حسب البيان "ردا على إطلاق صواريخ باتجاه الأراضي الإسرائيلية الليلة الماضية من قبل منظمة حماس".

وحمّل البيان حماس المسؤولية عن كل ما يحدث في قطاع غزة، مؤكدا أن الجيش يعمل ضد أي محاولة للمساس بمواطني إسرائيل، وسيواصل العمل ضد هذه النشاطات الإرهابية.

منظمة #حماس الإرهابية تتحمل مسؤولية كل ما يحدث في قطاع #غزة وينطلق منه. #جيش_الدفاع ينظر بخطورة الى أي محاولة للمساس بمواطني #إسرائيل، وسيواصل العمل بحزم ضد هذه النشاطات الإرهابية. — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) 15 марта 2019 г.

المصدر: "تويتر"