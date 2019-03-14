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تركيا.. المؤبد لـ 8 أشخاص في قضية تفجير عرس كردي عام 2016

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تركيا.. المؤبد لـ 8 أشخاص في قضية تفجير عرس كردي عام 2016
Reuters Murad Sezer
محكمة تركية (صورة أرشيفية)
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قضت محكمة تركية بسجن ثمانية أشخاص مدى الحياة على خلفية تفجير انتحاري عام 2016 يعتقد أن تنظيم "داعش" نفذه واستهدف زفافا كرديا ما أسفر عن مقتل 57 شخصا.

وذكرت وكالة "الأناضول" أن محكمة مدينة قيصري أصدرت أحكاما بالسجن مدى الحياة بحق ثمانية متهمين، وقد جرت المحاكمة هناك "لأسباب متعلقة بالسلامة العامة".

وتضمنت الاتهامات الموجهة إلى المحكومين انتهاك الدستور والجريمة، وحكم على أحد المتهمين لمسؤوليته في مقتل ثلاثة ضباط شرطة قضوا في أكتوبر عام 2016 خلال تنفيذهم مداهمة متعلقة بالتحقيق في التفجير، بحسب الوكالة.

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وقد وقع التفجير في 20 أغسطس 2016 في بلدة غازي عنتاب قرب الحدود مع سوريا ضمن سلسلة هجمات دامية عام 2016 دفعت أنقرة إلى استهداف مسلحين عبر الحدود داخل سوريا.

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وأودى التفجير الذي وقع مع انتهاء الحفل بحياة ما لا يقل عن 34 طفلا، وحمل الرئيس رجب طيب أردوغان تنظيم "داعش" مسؤولية التفجير.

المصدر: أ ف ب

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