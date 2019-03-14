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منظمة إسرائيلية: تل أبيت تحول أراضي فلسطينية صادرها الجيش لمستوطنات

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منظمة إسرائيلية: تل أبيت تحول أراضي فلسطينية صادرها الجيش لمستوطنات
AFP MENAHEM KAHANA
الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية (صورة أرشيفية)
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قالت جمعية "كيريم نافوت" الإسرائيلية إن تل أبيب استولت خلال 50 سنة على 10 آلاف هكتار من الأراضي الفلسطينية بذرائع أمنية، نصفها تحول إلى مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت الجمعية التي تقوم بأبحاث متعلقة بمصادرة الأراضي في الضفة الغربية، إن الجيش الإسرائيلي صادر 10 آلاف هكتار من الأراضي منذ 1969 تعود ملكيتها لفلسطينيين.

وبحسب درور إتكس كاتب التقرير، فإن حوالى 47% من هذه الأراضي المصادرة استخدمت في نهاية المطاف في تشييد مستوطنات أو فتح طرق للمستوطنين وبناء منشآت عسكرية استخدمها المستوطنون لاحقا.

وأوضح درور إتكس في تقريره أن "حزب العمل (يسار)، بين عامي 1967 و1977 هو من وضع مفهوم مصادرة الأراضي لبناء مستوطنات"، مضيفا أن غالبية عمليات المصادرة حصلت بعد تلك المرحلة أي لدى تسلم حزب الليكود (يمين) السلطة بين عامي 1979 و1983.

لكن الباحث يوضح أن 60% من الأراضي سيطر عليها الجيش الإسرائيلي لمدة غير محددة، مستنكرا غياب "آلية فعلية لتعويض عادل".

وتحتل إسرائيل الضفة الغربية منذ عام 1967، ويعيش في تلك الأراضي الفلسطينية 450 ألف مستوطن، ويعتبر القانون الدولي تلك المستوطنات غير قانونية.

من جانبه، أكد الجيش الإسرائيلي في حديث لوكالة "فرانس برس" أنه "لم يكن يعلم بهذا التقرير"، مضيفاً أنه "سيتحقق منه المختصون".

المصدر: أ ف ب

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