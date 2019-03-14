 
مباشر

الخطوط الجوية القطرية تعلق رحلاتها إلى السودان

أخبار العالم العربي

الخطوط الجوية القطرية تعلق رحلاتها إلى السودان
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ll1d

أعلنت الخطوط الجوية القطرية تعليق جميع رحلاتها المجدولة من وإلى السودان، اعتبارا من مطلع أبريل المقبل.

وذكرت الخطوط الجوية القطرية في بيان أن القرار اتخذ لأسباب تجارية.

كما أوصت الشركة المسافرين الذين حجزوا رحلات بالفعل على طائراتها، بالتواصل مع الشركة من أجل تعويضهم.

وأعلنت الخطوط القطرية قبل أيام تعليق رحلاتها إلى عدد من الدول الإفريقية لأسباب تجارية أيضا.

ويأتي تعليق الطيران القطري لرحلاته بعد الطيران الأردني الذي يعلق أيضا رحلاته إلى السودان، وذلك بسبب أزمة النقد الأجنبي التي يمر بها السودان، وإلزام سلطة الطيران المدني السوداني لخطوط الطيران المختلفة ببيع تذاكر السفر بالجنيه السوداني، وهو أمر احتجت عليه شركات النقل الجوي بالنظر لتذبذب أسعار الدولار وتدهور العملة المحلية مقابل العملات الصعبة.

المصدر: RT + وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

شاهد بالفيديو.. "عنكبوت الأرملة السوداء" الروسية قادرة على "لدغ" حاملات السفن بدقة