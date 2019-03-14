الخطوط الجوية القطرية تعلق رحلاتها إلى السودان

أعلنت الخطوط الجوية القطرية تعليق جميع رحلاتها المجدولة من وإلى السودان، اعتبارا من مطلع أبريل المقبل.

وذكرت الخطوط الجوية القطرية في بيان أن القرار اتخذ لأسباب تجارية.

كما أوصت الشركة المسافرين الذين حجزوا رحلات بالفعل على طائراتها، بالتواصل مع الشركة من أجل تعويضهم.

وأعلنت الخطوط القطرية قبل أيام تعليق رحلاتها إلى عدد من الدول الإفريقية لأسباب تجارية أيضا.

ويأتي تعليق الطيران القطري لرحلاته بعد الطيران الأردني الذي يعلق أيضا رحلاته إلى السودان، وذلك بسبب أزمة النقد الأجنبي التي يمر بها السودان، وإلزام سلطة الطيران المدني السوداني لخطوط الطيران المختلفة ببيع تذاكر السفر بالجنيه السوداني، وهو أمر احتجت عليه شركات النقل الجوي بالنظر لتذبذب أسعار الدولار وتدهور العملة المحلية مقابل العملات الصعبة.

المصدر: RT + وكالات