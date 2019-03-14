"الشيوخ الأمريكي" يعتمد مشروع قرار يلغي حالة الطوارئ التي فرضها ترامب

صوت مجلس الشيوخ الأمريكي لصالح مشروع قرار يقضي بإلغاء حالة الطوارئ الوطنية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على الحدود مع المكسيك من أجل الحصول على تمويل لبناء جدار فاصل.

وتم اعتماد التشريع بغالبية الأصوات، إذ أيده 59 سيناتورا في مجلس الشيوخ المكون من 100 نائب، مقابل 41 سيناتورا صوتوا ضده.

ويحظر مشروع القرار على ترامب أخذ الأموال لتشييد الجدار من أرصدة خصصها الكونغرس لتمويل مشاريع أخرى.

وسبق أن دعم مجلس النواب الأمريكي مشروع القرار.

ووفقا للقانون الأمريكي فستتم إحالة الوثيقة لترامب كي يتخذ قراره بخصوصها وكان الرئيس الأمريكي قد وعد باستخدام حق النقض لإبطالها.

ويتطلب التغلب على الفيتو الرئاسي ثلثي الأصوات في كلا مجلسي النواب والشيوخ، وهو أمر يبدو من غير المرجح نظرا لتوازن القوى القائم بين معسكري الجمهوريين والديمقراطيين في الكونغرس.

تجدر الإشارة إلى أن إعلان حالة الطوارئ يمنح الرئيس سلطة تحويل الأموال الفيدرالية للتعامل مع الأزمات الخطيرة التي تواجه الولايات المتحدة.

وأعلن ترامب، في الـ 15 فبراير، حالة الطوارئ الوطنية في محاولة منه للالتفاف على رفض النواب الديمقراطيين في الكونغس إدراج تكلفة بناء الجدار الأمني على طول الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك في ميزانية الحكومة.

المصدر: وكالات