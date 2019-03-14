رئيس الحشد الشعبي يجتمع مع السبهان في العراق (فيديو)

استقبل رئيس الحشد الشعبي في العراق فالح الفياض وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج العربي وسفير المملكة سابقا لدى بغداد، ثامر السبهان، وبحثا مكافحة الإرهاب.

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وذكر بيان صدر عن مكتب الفياض اليوم الخميس أن الجانبين بحثا تعزيز العلاقات السعودية العراقية في جميع المجالات والجهود الدولية في مكافحة الإرهاب".

وزار الفياض السعودية مؤخرا، في إطار جولة شملت عدة دول في المنطقة.

وشغل السبهان منصب السفير السعودي لدى بغداد، وفي أكتوبر 2016 أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمرا بتعيينه في منصب وزير دولة لشؤون الخليج على خلفية استدعائه من قبل وزارة الخارجية العراقية وتسليمه مذكرة احتجاج على تصريحاته بشأن الحشد الشعبي.

واعتبرت الخارجية العراقية تصريحات السبهان وقتها "تدخلا في الشأن الداخلي العراقي، وخروجا عن لباقات التمثيل الدبلوماسي، وإدلاء بمعلومات مغلوطة، وتجاوزا غير مسموح به في الأعراف الدبلوماسية".

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وقال السبهان آنذاك في حديث مع وكالة "السومرية نيوز" إن مشاركة مقاتلين مدعومين من إيران في قتال تنظيم داعش يفاقم "التوترات الطائفية" في العراق، وذلك في إشارة إلى الحشد الشعبي العراقي.

المصدر: RT + وكالات