مصر.. إعفاء وحدات من القوات المسلحة من الضريبة العقارية

نشرت الجريدة الرسمية في مصر، قرار وزير الدفاع المصري، بشأن إعفاء بعض الوحدات التابعة للقوات المسلحة من الضريبة على العقارات.

إقرأ المزيد

ونص القرار على عدم خضوع الوحدات التي حددها لأعمال لجان الحصر والتقدير، وفقا لما تقتضيه اعتبارات شؤون الدفاع ومتطلبات الأمن القومي.

ويأتي هذا القرار تطبيقا لنص القانون "أن يعفى من الضريبة العقارية أندية وفنادق القوات المسلحة ودور الأسلحة والمجمعات والمراكز الطبية والمستشفيات والعيادات العسكرية والعقارات المبنية في نطاقها، وغيرها من الوحدات التي تقترحها هيئة عمليات القوات المسلحة، على أن يصدر بتحديدها قرار من وزير الدفاع بالاتفاق مع الوزير المختص".

المصدر: وكالات