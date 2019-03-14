مصر.. إعفاء وحدات من القوات المسلحة من الضريبة العقارية
EgyArmySpox
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ll16
نشرت الجريدة الرسمية في مصر، قرار وزير الدفاع المصري، بشأن إعفاء بعض الوحدات التابعة للقوات المسلحة من الضريبة على العقارات.
ونص القرار على عدم خضوع الوحدات التي حددها لأعمال لجان الحصر والتقدير، وفقا لما تقتضيه اعتبارات شؤون الدفاع ومتطلبات الأمن القومي.
ويأتي هذا القرار تطبيقا لنص القانون "أن يعفى من الضريبة العقارية أندية وفنادق القوات المسلحة ودور الأسلحة والمجمعات والمراكز الطبية والمستشفيات والعيادات العسكرية والعقارات المبنية في نطاقها، وغيرها من الوحدات التي تقترحها هيئة عمليات القوات المسلحة، على أن يصدر بتحديدها قرار من وزير الدفاع بالاتفاق مع الوزير المختص".
المصدر: وكالات
تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)