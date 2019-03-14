غوتيريش يعين بحرينية نائبة لمبعوثه الخاص إلى سوريا

عين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، البحرينية خولة مطر، في منصب نائب المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن.

وذكر الموقع الرسمي لأخبار الأمم المتحدة أن خولة مطر "تتمتع بخبرة كبيرة ومعرفة واسعة بالمنطقة والصراع السوري ومنظومة الأمم المتحدة".

الأمين العام يعين خولة مطر (البحرين) نائبة لمبعوثه الخاص لسوريا.

تتمتع السيدة خولة مطر بخبرة كبيرة ومعرفة واسعة بالمنطقة والصراع السوري ومنظومة الأمم المتحدة. pic.twitter.com/v8O1tvsyDS — أخبار الأمم المتحدة (@UNNewsArabic) 14 марта 2019 г.

ووفقا للموقع، فإن خولة تولت منصب نائبة رئيس الفريق الانتقالي لمنظومة التنمية في الأمم المتحدة في نيويورك، ونائبة الأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (إسكوا) في بيروت، ومديرة مكتب المبعوث الخاص لسوريا في دمشق، والمتحدثة باسم الممثل الخاص المشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية في سوريا، ومديرة مركز الأمم المتحدة للإعلام في القاهرة.

وتحمل خولة مطر شهادة الدكتوراه في علم الاجتماع من جامعة درم بالمملكة المتحدة.

المصدر: الأمم المتحدة