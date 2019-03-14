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غوتيريش يعين بحرينية نائبة لمبعوثه الخاص إلى سوريا

أخبار العالم العربي

غوتيريش يعين بحرينية نائبة لمبعوثه الخاص إلى سوريا
twitter.com/UNNewsArabic
خولة مطر
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عين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، البحرينية خولة مطر، في منصب نائب المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن.

وذكر الموقع الرسمي لأخبار الأمم المتحدة أن خولة مطر "تتمتع بخبرة كبيرة ومعرفة واسعة بالمنطقة والصراع السوري ومنظومة الأمم المتحدة".

ووفقا للموقع، فإن خولة تولت منصب نائبة رئيس الفريق الانتقالي لمنظومة التنمية في الأمم المتحدة في نيويورك، ونائبة الأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (إسكوا) في بيروت، ومديرة مكتب المبعوث الخاص لسوريا في دمشق، والمتحدثة باسم الممثل الخاص المشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية في سوريا، ومديرة مركز الأمم المتحدة للإعلام في القاهرة.

وتحمل خولة مطر شهادة الدكتوراه في علم الاجتماع من جامعة درم بالمملكة المتحدة.

المصدر: الأمم المتحدة

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