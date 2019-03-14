تركيا تطالب السعودية بالكشف عن أسماء المتهمين في قضية خاشقجي

طالبت تركيا السعودية بالكشف عن أسماء المتهمين الخاضعين للمحاكمة في قضية قتل الصحفي جمال خاشقجي، والإعلان عن طبيعة الاتهامات الموجهة إليهم.

وقال رئيس مكتب الاتصالات في الرئاسة التركية فخر الدين ألتون: "نحث السعودية على أن تخبر العالم بهوية الأشخاص الذين تحاكمهم حاليا، وبأي تهم".

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وأعلنت النيابة العامة السعودية عن توجيه اتهامات رسمية بالتورط في القضية إلى 11 شخصا وطالبت بإعدام 5 منهم، كما تجري تحقيقات مع 10 أشخاص آخرين. لكن بعض الدول، وفي مقدمتها تركيا التي تجري تحقيقها الخاص في القضية، اتهمت السلطات السعودية بمحاولة حماية مسؤولين رفيعي المستوى متورطين بمقتل الصحفي على أيدي فريق أمني عقب دخوله مبنى قنصلية الرياض في اسطنبول.

المصدر: رويترز