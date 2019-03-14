 
مباشر

الاتحاد الأوروبي وألمانيا يرصدان 3.4 مليار يورو لغوث اللاجئين السوريين

أخبار العالم العربي

الاتحاد الأوروبي وألمانيا يرصدان 3.4 مليار يورو لغوث اللاجئين السوريين
AFP
(صورة أرشيفية)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ll08

أعلنت ألمانيا خلال مؤتمر المانحين في بروكسل عن رصدها 1.44 مليار يورو لغوث اللاجئين السوريين، فضلا عن ملياري يورو رصدها الاتحاد الأوروبي لهذه الأغراض.

وقال وزير التنمية الألماني غيرد مولر: "نحن ملتزمون بتقديم 1.44 مليار يورو، مما يجعلنا ثاني أكبر المانحين".

بدوره، أعلن المتحدث باسم المفوضية الأوروبية مرغريتيس سكيناس أن الاتحاد الأوروبي "سيخصص ملياري يورو من الميزانية المشتركة لمساندة سوريا".

وقبل ذلك تعهدت المملكة المتحدة بتقديم 400 مليون جنيه إسترليني، والنمسا بتسعة ملايين دولار.

إقرأ المزيد
قصص النزوح بعد 8 سنوات من الأزمة السورية
قصص النزوح بعد 8 سنوات من الأزمة السورية

وقدرت الأمم المتحدة الاحتياجات المالية السورية لسنة 2019 بنحو 5.5 مليار دولار لرفد حوالي 5.6 مليون لاجئ سوري في تركيا ولبنان والأردن والعراق ومصر، إضافة إلى 3.3 مليار دولار للنازحين داخل البلاد.

وسيتم الإعلان عن إجمالي قيمة التبرعات التي سيرصدها المانحون عند الساعة 17:00 بتوقيت غرينتش، في ختام المؤتمر الذي ترأسه مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون الأمن والخارجية فيديريكا موغيريني، ونائب الأمين العام للأمم المتحدة مارك لوكوك.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

شاهد بالفيديو.. "عنكبوت الأرملة السوداء" الروسية قادرة على "لدغ" حاملات السفن بدقة