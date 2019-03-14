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الخارجية النمساوية: فيينا تدرس إعادة افتتاح سفارتها في دمشق

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الخارجية النمساوية: فيينا تدرس إعادة افتتاح سفارتها في دمشق
Reuters
وزيرة الخارجية النمساوية، كارين كنايسل
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أعلنت وزيرة الخارجية النمساوية كارين كنايسل، خلال مؤتمر صحفي في بروكسل، أن فيينا تبحث إمكانية إعادة فتح سفارتها في دمشق.

وقالت كنايسل إن "خطوة إعادة (فتح) السفارة مهمة، لكن لدينا الآن سفير في لبنان، وهو يسافر من وقت لآخر إلى دمشق، نفكر في الأمر (إعادة فتح السفارة) ، لكن كل شيء يعتمد على الظروف السياسية في دمشق".

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وأضافت أن النمسا تتوقع من الرئيس السوري بشار الأسد اتخاذ إجراءات بحق السجناء، لا سيما من النساء، وكذلك احترام حقوق الإنسان، حسب قولها.

المصدر: نوفوستي

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