النجيفي يحذر من "بيعة" جديدة وانبعاث داعش في الموصل

حذرت لجنة تقصي الحقائق البرلمانية حول سقوط مدينة الموصل العراقية في أيدي تنظيم داعش، من ظهور جديد للتنظيم في المدينة وأشارت إلى "فشل" أمني ينذر بخطر حقيقي يتهدد الموصل.

وقال رئيس اللجنة أسامة النجيفي في مؤتمر صحفي: "اللجنة استضافت عددا من المسؤولين وأيقنت أن الفساد مرتبط بالإرهاب، وحققنا بقضايا الأمن والفساد في الحشود والقضايا العسكرية مع استضافة أكثر من 30 شخصية أمنية في نينوي".

وأضاف: "اللجنة خلصت إلى استنتاجات تؤشر لدينا من خلال تقصي الحقائق في المحافظة ظهور بيعة جديدة لداعش الإرهابي وهجرة جديدة، وهناك انطباع لدى المواطنين بأن داعش سيعود من جديد".

وأشار النجيفي وهو رئيس مجلس النواب العراقي الأسبق ونائب عن الموصل، إلى أن "اللجنة استعانت بالقضاء والمؤشرات الموجودة في تحقيقها مع مسؤولي المحافظة ووقع على التقرير 36 نائبا كانت القناعة كاملة لديهم، وتعاطى المجلس بشكل جدي مع التقرير".

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وأكد أن "جميع المتهمين الذين وردت أسماؤهم في التقرير سيتم إحالتهم للقضاء وأن مجلس النواب سيوافق على التقرير وستكون الإجراءات سريعة".

وتابع أن "هناك بعض الجهات تسيطر على نينوي وفرضت نظام اللادولة هناك، وسيطرت على مناطق المحافظة وأن اللجنة سلمت تقريرها لهيئة الرئاسة ونواب المجلس وتأمل في عرضه للقراءة خلال اجتماع مجلس النواب اليوم".

المصدر: RT