عبد المهدي ينوي زيارة السعودية قريبا

أعلن رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي، أنه ينوي زيارة السعودية قريبا لتوسيع العلاقات الثنائية بين البلدين وتوقيع اتفاقات وصفها بـ"المهمة".

وقال عبد المهدي خلال استقباله وفدا سعوديا برئاسة وزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي: "نتطلع لإقامة أفضل العلاقات مع السعودية في جميع المجالات ونعتز بالرغبة المشتركة والمتطابقة لإرساء علاقات واسعة على أسس صحيحة لصالح الشعبين في البلدين الشقيقين".

وأشار إلى "الأهمية الاستراتيجية التي يوليها العراق للعلاقات مع المملكة وسياسة الانفتاح على دول الجوار التي تنتهجها الحكومة العراقية".

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كما أكد عبد المهدي عزمه "المضي في توسيع العلاقات الثنائية وأن تتوج المباحثات المشتركة بتوقيع اتفاقات مهمة خلال زيارته القريبة إلى المملكة العربية السعودية".

من جانبه أكد الوزير السعودي حرص قيادة بلاده على أمن واستقرار وازدهار العراق وتعميق علاقات التعاون معه في المجالات كافة، والرغبة في أن تشهد العلاقات المزيد من التطور والتنسيق بما يخدم التوصل إلى اتفاقات تخدم المصالح المشتركة.

المصدر: RT