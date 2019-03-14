 
مباشر

الرئيس العراقي: نسعى إلى تقريب وجهات النظر بين دول المنطقة

أخبار العالم العربي

الرئيس العراقي: نسعى إلى تقريب وجهات النظر بين دول المنطقة
Reuters THAIER AL-SUDANI
الرئيس العراقي برهم صالح (أرشيف)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lkyu

أكد الرئيس العراقي برهم صالح اليوم الخميس حرص العراق على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع السعودية، فيما أشار إلى سعي بلاده لتقريب وجهات النظر بين دول المنطقة.

 وحسب بيان صدر عن مكتبه، قال صالح خلال استقباله وزير التجارة والاستثمار السعودي ماجد القصبي إن "العراق حريص على تعزيز آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري مع المملكة العربية السعودية، كما يسعى لخلق منظومة من المصالح الاقتصادية المشتركة مع المملكة ودول المنطقة عموماً".

إقرأ المزيد
الرئيس العراقي، برهم صالح
رئيس العراق: نقول للسعوديين إن إيران مهمة لنا ولا استقرار في المنطقة من دونها

وأضاف أن "بغداد تتطلع بن تكون ساحة لتلاقي مصالح الأشقاء والأصدقاء، وبما يحقق الرفاهية والتقدم لشعوب المنطقة"، مبينا أن "العراق يسعى إلى تقريب وجهات النظر بين دول المنطقة لتحقيق الاستقرار فيها والابتعاد عن النزاعات والصراعات العبثية".

من جهته، أعرب الوزير السعودي عن "رغبة بلاده بتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي وتسهيل عملية التبادل التجاري من خلال تفعيل وتنشيط المنافذ الحدودية وتعزيز الشراكة بين البلدين".

ويأتي استقبال صالح للقصبي بعد أيام قليلة من زيارة الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى العاصمة العراقية.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

شاهد بالفيديو.. "عنكبوت الأرملة السوداء" الروسية قادرة على "لدغ" حاملات السفن بدقة