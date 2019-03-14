الرئيس العراقي: نسعى إلى تقريب وجهات النظر بين دول المنطقة

أكد الرئيس العراقي برهم صالح اليوم الخميس حرص العراق على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع السعودية، فيما أشار إلى سعي بلاده لتقريب وجهات النظر بين دول المنطقة.

وحسب بيان صدر عن مكتبه، قال صالح خلال استقباله وزير التجارة والاستثمار السعودي ماجد القصبي إن "العراق حريص على تعزيز آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري مع المملكة العربية السعودية، كما يسعى لخلق منظومة من المصالح الاقتصادية المشتركة مع المملكة ودول المنطقة عموماً".

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وأضاف أن "بغداد تتطلع بن تكون ساحة لتلاقي مصالح الأشقاء والأصدقاء، وبما يحقق الرفاهية والتقدم لشعوب المنطقة"، مبينا أن "العراق يسعى إلى تقريب وجهات النظر بين دول المنطقة لتحقيق الاستقرار فيها والابتعاد عن النزاعات والصراعات العبثية".

من جهته، أعرب الوزير السعودي عن "رغبة بلاده بتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي وتسهيل عملية التبادل التجاري من خلال تفعيل وتنشيط المنافذ الحدودية وتعزيز الشراكة بين البلدين".

ويأتي استقبال صالح للقصبي بعد أيام قليلة من زيارة الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى العاصمة العراقية.

المصدر: RT