إصابات وخسائر بالملايين في حريق بمصنع في مصر

أصيب 4 من رجال الإطفاء خلال إخماد حريق نشب في مصنع زيوت بالمنطقة الصناعية الأولى بمدينة 6 أكتوبر في مصر، انتهى بسيطرة قوات الحماية المدنية بالجيزة عليه ونجحت في إطفائه.

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وذكرت التحريات والتحقيقات، أن 4 من رجال الإطفاء أصيبوا بحروق بسيطة واختناقات أثناء إخماد الحريق الذي استمر قرابة ساعتين، ودفعت القوات خلالها بـ13 سيارات إطفاء.

ورجحت التحريات أن سبب الحريق ماس كهربائي، وقدرت المعاينة الأولية قيمة خسائر الحريق بنحو 40 مليون جنيه مصري (2 مليون و200 ألف دولار تقريبا).

وأكد مصدر طبي بمستشفى الشرطة بالعجوزة استقرار حالة المصابين الأربعة من رجال الحماية المدنية، لافتا إلى مغادرة اثنين منهم عقب تماثلهم للشفاء وخضوعهم للفحوصات الطبية.

المصدر: مصراوي + الوطن