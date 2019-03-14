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موسكو: واشنطن تعرقل مشاركة الأردن في إعادة إعمار سوريا

أخبار العالم العربي

موسكو: واشنطن تعرقل مشاركة الأردن في إعادة إعمار سوريا
Globallookpress Artur Widak
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صرح السفير الروسي في الأردن غليب ديسياتنيكوف بأن عمان ترغب بالمشاركة في إعادة إعمار سوريا، إلا أن قطاع أعمالها يتعرض لتهديدات مباشرة من الولايات المتحدة بسبب مساعيه هذه.

وقال ديسياتنيكوف في حديث لوكالة سبوتنيك: "لدى المملكة الأردنية الإمكانيات والنية اللازمة للمشاركة في إعادة إعمار سوريا، إلا أنها تواجه عقبات خطيرة تضعها الولايات المتحدة التي يهدد ممثلوها علنا وبشكل مباشر بفرض مختلف العقوبات على دوائر الأعمال الأردنية التي تسعى للعودة إلى سوريا​​​".

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وأعرب السفير عن ثقة روسيا الكاملة في قدرة الأردن على اجتياز هذه العقبات والإسهام بقسط كبير في إعادة إعمار سوريا، بغض النظر عن كافة الصعوبات.

وترفض الدول العربية المساهمة في إعادة إعمار سوريا قبل تحقيق ما تصفه بالانتقال السياسي في البلاد في إطار عملية جنيف.

المصدر: سبوتنيك

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