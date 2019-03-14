"هل سقط من الطائرة"؟.. سفير الرياض في إثيوبيا يكشف معلومات عن الراكب السعودي في الطائرة المنكوبة

قال السفير السعودي في إثيوبيا عبد الله العرجاني، إن المواطن السعودي الوحيد على متن الطائرة الإثيوبية المنكوبة سعد المطيري، لم يسقط منها لحظة تحطمها.

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وأوضح السفير وفقا لصحيفة "سبق" السعودية، أن المواطن بقي داخل الطائرة حتى بعد بلوغها الأرض، وكان يجلس في المقاعد الخلفية تحديدا وفي الصف رقم 30.

وأشار السفير إلى وجود تنسيق متواصل مع السلطات الإثيوبية لتسلم جثمان المواطن السعودي لإتمام إجراءات نقله.

وأوضحت الصحيفة السعودية أن شقيق المواطن السعودي وعمه توجها إلى المطار للاطلاع على صور وفيديوهات الرحلة والمسافرين أثناء عبورهم إحدى بوابات الصعود قبيل إقلاع الطائرة، ثم توجها إلى موقع سقوط الطائرة بإشراف السلطات التي تتواجد في المكان.

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وكانت طائرة شركة الخطوط الإثيوبية "بوينغ 737 ماكس"، قد تحطمت الأحد الماضي بعد إقلاعها من العاصمة أديس أبابا، مما أدى إلى مقتل ركابها وطاقمها الـ157.

المصدر: سبق