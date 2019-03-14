الشرطة المصرية تبحث عن شخص ظهر في فيديوهات غير لائقة مع سيدات متزوجات

ما بين الحين والآخر، تقوم الشرطة المصرية برصد ومتابعة كافة المقاطع غير الأخلاقية التي يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي كان من بينها مقاطع نسبت للمخرج خالد يوسف.

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ظهرت أيضا مقاطع جديدة تحت عنوان "عنتيل المحلة الجديد"، حيث قام الأمن المصري برصد الفيديوهات المنتشرة وغير الأخلاقية، وتوصلت القوات في النهاية إلى سيدتين ظهرتا في هذه المقاطع الإباحية.

بدأت هذه المقاطع بالانتشار على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي كالنار في الهشيم، وبدأت بالعنوان المذكور أعلاه، حيث أنه لم تكن هذه هي الفضيحة الأولى التي تحدث في المحلة، حيث سبق وأن ظهر "عنتيل" آخر عام 2014 انتهى الأمر بسجنه.

وبحسب وسائل الإعلام المصرية، فقد ظهر الـ"عنتيل" الجديد في قرية تابعة لمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، حيث انتشرت فيديوهاته الجنسية مع نساء متزوجات على هواتف الشباب.

وسادت حالة من الغضب القرية، لأن العنتيل البالغ من العمر 40 عاما، مارس الجنس مع فتيات قاصرات وسيدات متزوجات ومطلقات بمحض إرادتهن، حيث أنه وبعد انتشار الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي، اكتشف أحد الأشخاص في القرية وجود زوجته وطلقها.

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وقررت نيابة مركز المحلة بمحافظة الغربية، حبس سيدتين 4 أيام على ذمة التحقيقات في واقعة الفيديوهات بتهمة الفعل الفاضح.

كما أمرت بضبط المتهمين الرئيسيين في ترويج الفيديوهات الجنسية، بتهمه نشر صور وفيديوهات إباحية على مواقع التواصل الاجتماعي، وكلفت المباحث بسرعة عمل التحريات حول الواقعة، والقبض على المتهم الرئيسي بعد هروبه.

وأكد مصدر، أن الفيديوهات موجودة منذ عام، وأنه في البداية دخل في رهان مع أحد أصدقائه، لتصوير فيديو مع إحدى السيدات بالقرية.

وأوضح أن أحد العاملين معه في المحل فضح أمره بعد مشاهدة أحد الفيديوهات على الكمبيوتر الخاص به، فنقل الفيديوهات وساومه عليها وطلب مبلغ 50 ألف جنيه، واستعان العنتيل بأحد أصدقائه واستدرج العامل وحذف الفيديوهات تحت تهديد السلاح.

المصدر: وكالات