هيئة المصالحة: دمشق سوّت أوضاع حوالي 40 ألف مسلح

أعلنت يانا خضور المسؤولة في هيئة المصالحة الوطنية السورية، أن الحكومة عفت ضمن مصالحة تسوية عن نحو 40 ألفا ممن انضموا للجماعات المسلحة، مقابل التزامهم بشرعية القانون والدولة.

وقالت خضور، إن "الحكومة السورية سوّت أوضاع حوالي 40 ألفا ممن حملوا السلاح ضد الحكومة مقابل التزامهم بعدم العودة للمشاركة مع تلك الجماعات المسلحة".

وتابعت خضور أن 16 ألف تقرير وطلب حول المفقودين تم رفعها للجهات المعنية، إضافة إلى 237 طلبا لتحرير المخطوفين قدمتها الجماعات المسلحة للإفراج عن عناصر لها لدى الجهات الرسمية السورية.

وأشارت إلى أنه تمت تسوية أوضاع أكثر من 6 آلاف امرأة كانت في المناطق الخاضعة لسيطرة الإرهابيين، وتلقي 600 جواب إيجابي بتسوية أوضاع الراغبين بالعودة من الخارج.

وأكدت أن الهيئة على أتم الاستعداد لتسوية أوضاع جميع المهجرين بعد عودتهم من مخيم الركبان وتوفير حياة كريمة لهم، مشيرة إلى أن جميع المواطنين من الذين تمت تسوية أوضاعهم يمكنهم الحصول على الوثائق اللازمة بشكل مبسط وسلس.

المصدر: RT