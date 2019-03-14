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الجزائر.. سقوط طائرة تدريب عسكرية في وهران ومقتل قائدها

أخبار العالم العربي

الجزائر.. سقوط طائرة تدريب عسكرية في وهران ومقتل قائدها
Eric ISAAC / AFP
صورة أرشيفية
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أفادت قناة "النهار" الجزائرية، بسقوط طائرة تدريب عسكرية في مدينة وهران، مشيرة إلى أن قائدها لقي مصرعه.

وذكرت القناة، أن الحادث وقع خلال تمارين الطيران الليلية بالمدرسة العليا للطيران، في الطفراوي بمدينة وهران.

ونقلت عن مصادر رسمية، أن قائد الطائرة بوجادي محمد مهدي، لقي مصرعه إثر سقوط الطائرة.

المصدر: النهار

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