الجزائر.. سقوط طائرة تدريب عسكرية في وهران ومقتل قائدها

أفادت قناة "النهار" الجزائرية، بسقوط طائرة تدريب عسكرية في مدينة وهران، مشيرة إلى أن قائدها لقي مصرعه.

وذكرت القناة، أن الحادث وقع خلال تمارين الطيران الليلية بالمدرسة العليا للطيران، في الطفراوي بمدينة وهران.

ونقلت عن مصادر رسمية، أن قائد الطائرة بوجادي محمد مهدي، لقي مصرعه إثر سقوط الطائرة.

ﻭﻓﺎﺓ ﺍﺧﻮﻧﺎ ﺑﻮﺟﺎﺩﻱ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻬﺪﻱ , ﻃﺎﻟﺐ ﺑﺎﻟﻤﺪﺭﺳﻪ "ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﻄﻴﺮﺍﻥ" , ﺇﺛﺮ سقوط الطائرة التي كان يقودها خلال تمارين الطيران الليلية بطفراوي ولاية وهران ليلة اليوم .

الله يرحمو و يصبر والديه

انا لله و انا اليه راجعون .. pic.twitter.com/ivSOZT54RD — ReD_One رضوان (@redouane_lamri) ١٤ مارس ٢٠١٩

المصدر: النهار