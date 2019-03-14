مصر.. إحالة أوراق خمسيني للمفتي بعد إدانته بمعاشرة ابنته وقتل مواليدهما

قضت محكمة جنايات الإسماعيلية بإحالة أوراق خمسيني لمفتي الجمهورية لأخذ رأيه الشرعي في إعدامه، بعد إدانته بمعاشرته ابنته، وقتله 4 رضّع أنجبتهم منه.

وورد بلاغ من نجل المتهم بمحاولة والده ذي الـ53 عاما الاعتداء على ابنته الصغرى البالغة 16 سنة جنسيا، وفرار الفتاة وشكواها لأخيها الذي أبلغ عنه سلطات الأمن.

وتمكنت الشرطة من القبض على المتهم الذي اعترف بأنه عاشر ابنته الكبرى منذ بلوغها 14 عاما معاشرة الأزواج، إلى أن بلغت سن الـ29 سنة.

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وأكد المتهم في اعترافاته أنه أنجب منها 4 أطفال، وأنه كان يتخلص منهم بدفنهم في إحدى المقابر على طريق السويس الإسماعيلية الصحراوي، لكي لا ينكشف أمره.

كما أوضح أن ابنته كانت تلد في المستشفيات العامة بحجة سفر زوجها خارج البلاد، وأنه كان يتسلم المواليد من المستشفى ويتخلص منهم في أوقات لاحقة.

المصدر: اليوم السابع