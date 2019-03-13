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مسؤول أمريكي: لا نبحث مع تركيا عملية عسكرية بشمال شرقي سوريا

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مسؤول أمريكي: لا نبحث مع تركيا عملية عسكرية بشمال شرقي سوريا
Reuters KHALIL ASHAWI
دورية عسكرية تركية في عفرين (صورة من الأرشيف)
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نفى مسؤول أمريكي إجراء أي مناقشات مع تركيا حول عمليتها العسكرية المحتملة بشمال شرقي سوريا.

واعتبر المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه أنه لن تكون هناك عملية عسكرية لحماية مصالح تركيا الأمنية.

وأوضح المسؤول في حديث لوكالة "رويترز": "كانت لدينا مناقشات بشأن آلية أمنية أو منطقة آمنة بشمال شرقي سوريا لمعالجة المخاوف الأمنية لتركيا"، مضيفا أن "تفاصيل الآلية الأمنية قيد النقاش، ولكن من وجهة نظر الولايات المتحدة هذه لن يتطلب عملية هجومية تركية".

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وكان مسؤول في وزارة الدفاع التركية قد ذكر في وقت سابق أن أنقرة تبحث مع الولايات المتحدة عملية عسكرية محتملة في شمال شرقي سوريا.

وأعلنت تركيا أكثر من مرة عن عزمها القيام بعمل عسكري في شمال شرقي سوريا ضد وحدات حماية الشعب الكردية، التي تعتبرها تركيا تنظيما إرهابيا.

المصدر: رويترز

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