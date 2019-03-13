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رئيس الوزراء الفلسطيني المكلف لـRT: تطبيع العرب مع اسرائيل يؤدي لجرف المبادرة العربية

أخبار العالم العربي

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أكد رئيس الوزراء الفلسطيني المكلف محمد أشتية في حديث خاص لـRT ، أن أي خطوة عربية للتطبيع مع إسرائيل هي نسف للمبادرة العربية.

وقال إن أية علاقة عربية مع إسرائيل خارج إطار مبادرة السلام العربية هي جرف لهذه المبادرة.

على صعيد آخر، قال أشتيه إن الحكومة المقبلة ستضم كافة أطياف الشعب الفلسطيني.

وشدد على التمسك بقطاع غزة، والعمل على إنهاء الانقسام والتحضير للانتخابات. 

المصدر: RT

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