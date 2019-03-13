21 وزيرا و18 وزير دولة.. تشكيلة الحكومة السودانية

أعلنت الحكومة السودانية يوم الأربعاء عن تشكيلتها الوزارية تزامنا مع دعوات العصيان المدني، الذي نادى به تجمع المهنيين السودانيين.

وشملت الحكومة التي أعلنها رئيس مجلس الوزراء الطاهر إيلا في مؤتمر صحفي، 21 وزيرا و18 وزير دولة.

وأبقى رئيس مجلس الوزراء محمد طاهر إيلا على عدد من الوزراء من الحكومة السابقة، بينهم فضل عبد الله فضل وزيرا لرئاسة الجمهورية وأحمد سعد عمر وزيرا لمجلس الوزراء والدرديري محمد أحمد وزيرا للخارجية، ومحمد أحمد سالم وزيرا للعدل، فيما تم تعيين بشارة جمعة أرو وزيرا للداخلية، ومجدي حسن ياسين وزيرا للمالية، وحسن إسماعيل وزيرا للإعلام والاتصالات، وحامد ممتاز وزيرا للتجارة.

كما أصدر رئيس الحكومة السودانية قرارا بتعيين عبد المنعم محمد الطيب وكيلا لوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، وأسمهان أحمد البشير وكيلا لوزارة الضمان والتنمية الاجتماعية.

وفي ما يلي التشكيلة الجديدة للحكومة السودانية:

فضل عبد الله فضل وزيرا لرئاسة الجمهورية

أحمد عمر سعد وزيرا بمجلس الورزاء

بركات موسي الحواتي وزيرا للحكم الاتحادي

بشارة جمعة أرور وزيرا للداخلية

الدرديري محمد أحمد وزيرا للخارجية

محمد أحمد سالم وزيرا للعدل

مجدي حسن يس وزيرا للمالية

الخير النور المبارك وزيرا للتربية والتعليم

بحر إدريس أبوقردة وزيرا للعمل والإصلاح الإداري

حسن إسماعيل وزيرا للاعلام والاتصالات

حامد ممتاز وزيرا للتجارة

إسحاق آدم جماع وزيرا للنفط والغاز

وزيرا للنفط والغاز عثمان التوم حمد وزيرا للري والكهرباء والموارد المائية

محمد عبد الله أبوفاطمة وزيرا للمعادن

حاتم السر علي وزيرا للنقل والطرق والجسور

رضوان محمد مرجان وزيرا للزراعة

السمؤال خلف الله القريش وزيرا للثقافة والسياحة

الفريق طبيب سعاد الكارب وزيرا للضمان والتنمية الاجتماعية

الصادق محجوب وزيرا للصحة

المصدر: RT