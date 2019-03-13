نائب رئيس الوزراء الجزائري: الحكومة مستعدة للحوار مع المعارضة

أكد نائب رئيس الوزراء الجزائري، رمطان لعمامرة، في تصريح للإذاعة الجزائرية الرسمية، اليوم الأربعاء، استعداد حكومة البلاد للحوار مع المعارضة.

ولفت العمامرة، إلى أن "الشعب طالب بتغيير النظام وهذا ما سنفعله"، مشيرا إلى أن "كل مؤسسات الدولة ستواصل العمل حتى يختار الشعب من يمثله"، مضيفا: أنه "يمكن إضافة مقترحات أخرى لخطة العمل التي قدمها الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة".

وبحسب لعمامرة فقد أساءت المعارضة فهم رئيس الجمهورية قائلا إنه ليس هناك تناقض بين ما قاله بوتفليقة في بيانه الأول الذي أودع فيه ترشحه للانتخابات البرلمانية وقوله في البيان الثاني إن لا نية له في خوض عهدة خامسة. وذكر نائب رئيس الوزراء بأن بوتفليقة أعلن أيضا، في بيانه الأول، أنه في حال إعادة انتخابه سيتولى شؤون البلاد إلى غاية تنظيم الندوة الوطنية ثم يسلم المهام.

وفي تصريحات صحفية أدلى به أمس الثلاثاء، أشاد لعمامرة بالقرارات "التاريخية" التي أصدرها رئيس الدولة، يوم الاثنين الماضي، عندما أعلن تأجيل انتخابات الرئاسة وانسحابه من السباق من أجل مرحلة انتقالية، قائلا إن هذه القرارات ستؤدي إلى إقامة جمهورية ثانية في الجزائر.

المصدر: وكالات