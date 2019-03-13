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العثور على مقبرة جماعية تضم رفات 65 موظفا حكوميا بالعراق

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العثور على مقبرة جماعية تضم رفات 65 موظفا حكوميا بالعراق
Reuters / Erik De Castro
عناصر من القوات العراقية - أرشيف -
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عثرت القوات الأمنية العراقية بمحافظة نينوى يوم الأربعاء على مقبرة جماعية ضمت رفات 65 موظفا حكوميا أغلبهم من العاملين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في المحافظة.

وقال النقيب علي حسن من شرطة نينوى "إن القوات الأمنية عثرت على الرفات داخل مقبرة جماعية في قضاء البعاج، 120 كم شمال غرب الموصل".

وأضاف حسن أن القوات الأمنية قامت بتسليم الرفات بعد التأكد من هويات القتلى لدائرة الطب العدلي بالموصل ليتم التعرف عليهم.

وتعثر القوات الأمنية العراقية من وقت لآخر على مقابر جماعية تضم رفاتا لعناصر من القوات العراقية وموظفي الحكومة والمدنيين تمت تصفيتهم من قبل تنظيم "داعش".

كما عثرت أيضا على جثث قتلى من الدواعش قتلوا من قبل التنظيم ذاته.

المصدر: د ب أ

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