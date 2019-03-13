مستشار اقتصادي: في مصر .. السوريون يعملون والمصريون في المقاهي

طالب المستشار الاقتصادي للبنوك الأمريكية نبيل زكي، الشباب المصري بالعمل الجاد، والنظر إلى ما يفعله السوريون في مصر، مناشدا بتضافر كل قوى الشعب الشبابية.

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وقال زكي خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج على مسؤوليتي، المذاع على قناة صدى البلد إن: "معظم الشباب المصريون على المقاهي يدخنون الشيشة، والشباب السوريون جاؤوا كي يعملوا في مصر ويكسبوا فلوس".

وأضاف المستشار الاقتصادي للبنوك الأمريكية، أن 65% من الشعب المصري في سن الشباب، مضيفا: "نحن (الشباب المصري) تعودنا على الدلع، ونريد من الحكومة أن تقوم بعمل كل شيء، والدعم هو السبب فيما وصلنا إليه".

وأشار إلى أن تكلفة دعم الدولة لرغيف الخبز 55 مليار جنيه سنويا، موضحا أن 380 مليون رغيف يوميا تنتجها مصر ودعم الرغيف الواحد 60 قرشا، وهناك عجز في موازنة الدولة بلغ 438 مليار جنيه.

المصدر: صدى البلد