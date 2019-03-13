مصر.. مشاهد "تشيب لها الرؤوس" تكشف طريقة القتل البشعة لأطفال المرج!

كشفت تحقيقات الشرطة المصرية عن تفاصيل جديدة، في قضية قتل أطفال المرج الثلاثة والتي هزت مصر في الآونة الأخيرة، رغم أن الجريمة وقعت منذ عام ونصف تقريبا إلا أنه تم الكشف عنها حاليا.

وأكدت التحقيقات أن "الجريمة البشعة، عمرها أكثر من عام ونصف، راح ضحيتها الطفلتان ملك وجنى منذ 18 شهرا، حيث ألقاهما أبواهما في ترعة قريبة من المنزل، قبل أن يلحق بهما بـ6 أشهر الرضيع محمد، ليحلق بأخواته، وينال نفس المصير بقتله غرقا".

وشهدت الفيديوهات التي قامت الشرطة بتفريغها، بعد العثور على ميموري كارت يحتوي على مشاهد القتل، مشاهد تشيب لها الرؤوس، بعد أن نزعت الرحمة من قلوب الأب والأم والزوجة الثانية، حيث أوضحت مقاطع الفيديو التي سجلت جريمة قتل الطفلتين، ثم تغطية جسديهما بمادة كبريتية حارقة لتشويه معالمهما، ثم إلقاء الجثتين.

وأكدت التحقيقات أن كارت الميموري كانت فيه 10 مقاطع فيديو، سجلت جريمة مقتل الطفلتين، أما، فيديو قتل الطفل الأخير فظهرت الأم المتهمة بالقتل عارية تماما وكانت قد مارست العلاقة الحميمة مع زوجها قبل ارتكاب الجريمة بدقائق، وهي تقتل الطفل الأخير.

تم تسجيل فيديو القتل بيد الأب على هاتفه المحمول، حيث تحفظت النيابة عليه، وتظهر به والدة الأطفال وهي تقتلهم بيديها في الماء وبجانبها ضرتها، وكان الأب يستخدم هذا الفيديو ليكون أداة ضغط على والدة الأطفال حتى لا تبلغ الشرطة بتفاصيل الجريمة.

المصدر: الوطن