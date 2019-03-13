المعارضة الجزائرية تدرس اتخاذ موقف موحد من قرار بوتفليقة بإرجاء الانتخابات

تجتمع المعارضة الجزائرية بمقر جبهة العدالة والتنمية لعبد الله جاب الله لدراسة اتخاذ موقف موحد من قرارات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بإرجاء الانتخابات وعدم الترشح لها.

وتقضي هذه القرارات أيضا بتكليف نور الدين بدوي بمنصب الوزير الأول (رئيس الوزراء) وتعيين رمطان لعمامرة نائبا له، مع الأمر بتشكيل حكومة كفاءات والدعوة إلى ندوة وفاق وطني.

وكانت قيادات المعارضة ووجوه بارزة في الحراك الشعبي، من حقوقيين ونشطاء بارزين، قد أبدوا ردودا أولية رافضة لتولي بدوي المرحلة المقبلة.

كما طالبوا بحكومة وفاق وطني تشرف على مرحلة انتقالية، مع رفض ما وصفوه بـ"تمديد العهدة الخامسة خارج النصوص الدستورية"، والمطالبة بضمانات أوفى وجدول زمني لإقرار إصلاحات عميقة تستجيب لآمال المتظاهرين.

المصدر: RT