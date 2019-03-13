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رد بحريني لاذع على وزير قطري سابق اتهم "دول المقاطعة بالسعي لاحتلال بلاده"

أخبار العالم العربي

رد بحريني لاذع على وزير قطري سابق اتهم
RT
وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة، ووزير الطاقة القطري السابق عبد الله بن حمد العطية
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قال وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، إن وزير الطاقة القطري السابق عبد الله بن حمد العطية فقد عقله أثناء علاجه في لندن!. جاء ذلك في معرض رده على تصريح للعطية.

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وكتب الوزير البحريني في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أمس الثلاثاء: "عبد الله بن حمد العطية يعالج في لندن الله يشافيه و يعافيه. الظاهر أعطوه الدواء الخاطئ اللي عفس مخه وخربط أفكاره".

وتابع: "شطحاته و مفرداته وصلت به إلى آفاق غير مطروقة. ما أقول إلا الله يعينه".

وكان وزير الطاقة والصناعة القطري السابق عبد الله بن حمد العطية قد اتهم في حوار مع صحيفة "لوسيل" القطرية، دول المقاطعة (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) بأنها كانت تسعى إلى "غزو قطر واحتلال أكبر حقل غاز في العالم هناك".

وتشهد منطقة الخليج أزمة عاصفة منذ يونيو 2017، حين قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، إثر اتهام الدوحة بدعم الإرهاب واتباع سياسة تهدد أمن المنطقة، وهو ما نفته قطر مرارا.

المصدر: RT

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