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مقتل 5 تلاميذ جراء تصادم حافلة مدرسية بسيارة شمال غربي السعودية

أخبار العالم العربي

مقتل 5 تلاميذ جراء تصادم حافلة مدرسية بسيارة شمال غربي السعودية
saudigazette.com.sa
مقتل 5 طلاب مدرسة جراء تصادم حافلة كانت تقلهم بسيارة صغيرة على طريق مغيراء شمالي السعودية
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لقي 5 تلاميذ حتفهم وأصيب اثنان آخران بجروح جراء حادث مروري وقع في مدينة العلا شمال غربي السعودية، حسبما أفادت صحيفة Saudi Gazette الناطقة بالإنجليزية، اليوم الثلاثاء.

وأوضحت الصحيفة أن الحادث وقع على طريق مغيراء شمالي العلا، حيث اصطدمت حافلة مدرسية كانت تقل الطلاب بسيارة صغيرة.

وبحسب الصحيفة فقد تلقى الحادث ردودا عديدة على شبكات التواصل الاجتماعي، دعا أصحابها السلطات إلى تحسين حالة طريق مغيراء الذي أطلق عليه السكان المحليون اسم "طريق الموت" بسبب خطورة حركة المرور فيه.

المصدر: Saudi Gazette

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