الكويت تنهي خدمات 365 معلما ومعلمة من الوافدين

أنهى قطاع التعليم العام في وزارة التربية بالكويت من تحديد وتجهيز أسماء 365 معلما ومعلمة في جميع المراحل والمناطق التعليمية لإنهاء خدماتهم نهاية العام الدراسي الحالي 2018 – 2019.

وقالت صحيفة "القبس الإلكتروني" الكويتية إن إنهاء الخدمة جاء بناء على طلب ديوان الخدمة المدنية ضمن خطة تطبيق سياسة الإحلال.

وكشف مصدر تربوي للصحيفة الكويتية، يوم الثلاثاء، عن الأسماء التي رُفعت إلى الوزير لاعتمادها، مشيرا إلى أن التخصصات المشمولة بالإحلال هذا العام تتمثل في 7 مواد دراسية هي تربية إسلامية، واجتماعيات، وكهرباء، وعلم نفس، وأحياء، وتاريخ، وحاسب آلي.

وتوقع المصدر أن يتم إخطار المناطق التعليمية لإبلاغ المعلمين المنتهية خدماتهم خلال الشهر الحالي.

وأكد المتحدث أن سياسة الإحلال مستمرة وفقا لمعطيات ديوان الخدمة المدنية، والأعداد المطلوبة سنويا من كل قطاع.

المصدر: صحيفة "القبس الإلكتروني" الكويتية