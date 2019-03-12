الاتحاد الأوروبي يشطب تونس من قائمة الدول غير المتعاونة ضريبيا

قرر وزراء مالية الاتحاد الأوروبي، يوم الثلاثاء، شطب اسم تونس من قائمة الدول غير المتعاونة جبائيا.

وجاء القرار بعد سلسلة من المباحثات والمحادثات في الغرض، وفق ما جاء في بيان صادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي.

وأفاد بيان أيضا أن إدراج دول في القائمة مكنها من تغيير بعض التشريعات والمنظومات الجبائية حتى تستجيب للمعايير الدولية.

وكان وزراء مالية الاتحاد الأوروبي قد قرروا في 5 ديسمبر 2017، وضع 15 دولة ضمن القائمة السوداء للملاذات الضريبية.

وفي 23 يناير 2018 قرر مجلس وزراء الاقتصاد والمالية الأوروبي شطب تونس من القائمة السوداء للبلدان غير المتعاونة جبائيا وإدراجها في قائمة رمادية حيث قال المجلس الأوروبي، إن قرار سحب تونس من القائمة السوداء، جاء بعد تقديمها توضيحات وبيانات موثقة أثبتت أن تونس لن تكون ملاذا ضريبيا بأي حال من الأحوال.

ومنحت تونس عاما كاملا لتنفيذ التزاماتها وتنفيذ الإصلاحات في ذلك المجال.

المصدر: وكالات