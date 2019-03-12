النقابة التونسية للموسيقى تشطب فنانا تونسيا من قائمة منخرطيها لعلاقته بإسرائيل

قررت النقابة التونسية لقطاع الموسيقى شطب اسم الفنان محسن الشريف نهائيا من قائمة المطربين المنخرطين في صلبها.

وأوضحت النقابة الفنية في بيان نشرته يوم الاثنين أن هذا القرار يأتي على خلفية ما اعتبرته "ممارسات مشينة لا تشرّف الساحة الفنية والثقافية التونسية وتعمده ربط علاقات ودية ومهنية مع الكيان الصهيوني من خلال تردده المتكرر على إسرائيل والعمل فيها ضاربا عرض الحائط التزام تونس اللامشروط بالقضية الفلسطينية والوقوف مع شعبها المكافح".

وحذرت النقابة كل جهة من التعاقد أو الاتفاق مع الشريف لتشغيله في أي مناسبة محملة إياها ما سينجر عن ذلك من تتبعات عدلية وقضائية.

المصدر: وسائل إعلام تونسية