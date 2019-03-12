الخارجية السورية تدين تصريحات ليندسي غراهام حول الجولان المحتل

دانت الخارجية السورية في بيان يوم الثلاثاء، تصريحات ليندسي غراهام عضو مجلس الشيوخ الأمريكي حول الجولان السوري المحتل.

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وقال مصدر رسمي في الخارجية السورية إن تصريحات غراهام تعبر عن عقلية الهيمنة والغطرسة للإدارة الأمريكية ونظرتها إلى قضايا المنطقة بعيون صهيونية وبما يخدم المصالح الإسرائيلية.

وأضاف المصدر أن تصريحات غراهام لا تنم فقط عن الجهل بحقائق التاريخ والجغرافيا بل تشكل الدليل الأحدث على ازدراء الولايات المتحدة للشرعية الدولية وانتهاكاتها الفاضحة والسافرة للقانون الدولي، حيث أكدت كل قرارات الأمم المتحدة وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981 تحت الفصل السابع والذي حظي بإجماع أعضاء مجلس الأمن بمن فيهم مندوب الولايات المتحدة على الوضع القانوني للجولان السوري بأنه أرض محتلة وأن قرار إسرائيل بالضم باطل ولاغ ولا أثر له.

وتابع بالقول إنه "لا يحق لسلطة الاحتلال القيام بأي إجراءات تغير من تركيبته الديموغرافية وهويته الحقيقية".

وأكد المتحدث أن الشعب السوري عموما والأهل في الجولان المحتل خصوصا، والذين لم يتوقفوا عن المقاومة هم أكثر تصميما وعزيمة على الاستمرار في النضال حتى تحرير الجولان بشكل كامل وعودته إلى الوطن الأم.

وشدد على أن الاحتلال سيزول مهما طال أمده ولن تستطيع كل قوى الهيمنة والغطرسة والديمقراطيات الزائفة كسر إرادة التحدي لدى السوريين.

المصدر: وكالة "سانا"