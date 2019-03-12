الخارجية السودانية: بوغدانوف في الخرطوم الجمعة لينقل رسالة من بوتين إلى البشير

أعلن الناطق باسم وزارة الخارجية السودانية، بابكر الصديق، إن المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى إفريقيا والشرق الأوسط، ميخائيل بوغدانوف، يصل الخرطوم الجمعة 15 مارس.

وقال الصديق، اليوم الثلاثاء، إن بوغدانوف الذي يشغل أيضا منصب نائب وزير الخارجية، سينقل رسالة من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى نظيره السوداني، عمر البشير، "تتعلق بتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيز التشاور بينهما حول كافة القضايا".

وأضاف أن الدبلوماسي الروسي سيلتقي في الخرطوم أيضا وزير الخارجية السوداني، الدرديري محمد أحمد.

وأكد الناطق باسم الخارجية السودانية أنها ترحب "بهذه الزيارة المهمة التي من شأنها تقوية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وتطوير التعاون الثنائي بينهما في كل المجالات".

المصدر: RT