مع قرب زوال "دولة داعش".. الآمال تتضاءل بالعثور على آلاف الإيزيديات المخطوفات

مع اقتراب القضاء على تنظيم "داعش" بآخر معاقله شرق الفرات في سوريا، تتضاءل الآمال باحتمال العثور على الإيزيديات المخطوفات لدى الإرهابيين.

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ونشرت صحيفة "إندبندنت أونلاين" البريطانية، اليوم الثلاثاء، تقريرا تناول موضوع الإيزيديات اللواتي وقعن في أسر مسلحي تنظيم "داعش"خلال الهجوم الوحشي الذي شنّه على موطنهن في سنجار في العراق قبل 4 أعوام.

وقال تقرير الصحيفة، إن الآمال في العثور على الإيزيديات اللواتي وقعن في أيدي عناصر داعش بعد استعادة كل الأراضي التي سيطر عليها التنظيم في السابق أصبحت قليلة جدا وتكاد تكون معدومة.

وأوضح التقرير الذي أعده مراسل صحيفة الشرق الأوسط، أن "مسلحي التنظيم سبوا نحو 3 آلاف فتاة إيزيدية عندما اجتاحوا القرى الواقعة في حوض نهر الفرات شمال العراق، ومع بدء الجهود لاستعادة هذه المناطق من التنظيم كانت الآمال كبيرة في العثور عليهن وإعادتهن إلى أسرهن لكن ذلك لم يحدث".

ونقلت الصحيفة عن أحمد بورغوس، مدير مركز يازدا الاستشاري لحقوق الإيزيديين قوله "كانت آمالنا مرتفعة بتحرير الكثير من الإيزيديين في باغوس لكن لم يعد منهم إلا 50 و60 شخصا فقط".

وتشير الصحيفة إلى أن "الإيزيديين ليسوا مستعدين للاستسلام لهذا الأمر بسهولة وهم يطالبون حاليا المجتمع الدولي بمساعدتهم في العثور على آلاف المفقودين والمفقودات وتوسيع منطقة البحث عنهم في سوريا والعراق من خلال التدقيق في مخيمات اللاجئين التي يعيش فيها المدنيون المحررون من قبضة تنظيم داعش".

المصدر:إندبندنت أونلاين