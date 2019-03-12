غاتيلوف: في بروكسل سنطالب برفع العقوبات عن دمشق

أكد مندوب روسيا الدائم لدى مقر الأمم المتحدة في جنيف، غينادي غاتيلوف، أن موسكو ستطالب، خلال مؤتمر الدول المانحة لمساعدة سوريا في بروكسل، برفع العقوبات الأحادية عن دمشق.

وفي حديث لقناة "روسيا 24" التلفزيونية، اليوم الثلاثاء، أشار غاتيلوف إلى أن ممثلي الحكومة السورية لم تتم دعوتهم إلى بروكسل، وأضاف: "كيف يمكن حل مشكلات تتعلق بإعادة إعمار سوريا في غياب إحدى الجهات المحورية المعنية بذلك؟".

وقال الدبلوماسي إن موسكو ستلفت أنظار المشاركين في المؤتمر إلى هذا الواقع المؤسف، كما أنها ستطالب برفع العقوبات الأحادية الجانب المفروضة على سوريا، والتي تعرقل إعادة إعمار البلاد.

وتستضيف العاصمة البلجيكية، من اليوم الثلاثاء وحتى يوم 14 مارس، المؤتمر الوزاري الثالث لمساعدة سوريا ودول المنطقة، المنعقد تحت إشراف كل من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة. ويركز المؤتمر الذي تشارك فيه 85 دولة ومنظمة إقليمية ودولية، على تسوية النزاع في سوريا بطرق سياسية، وإنعاش اقتصادها وتقديم المساعدات الإنسانية لها.

المصدر: وكالات