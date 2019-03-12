برلماني مصري يطالب بمراجعة اتفاقيات تجارية هامة مع تركيا

طالب عضو البرلمان المصري فوزي الشرباصي، وزارة الصناعة والتجارة بمراجعة الاتفاقيات التجارية الموقعة مع تركيا لتلافي أي ضرر قد يلحق بالبلاد.

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وقال الشرباصي خلال حضوره اجتماع لجنة الصناعة في جلسة البرلمان بحضور وزير الصناعة والتجارة عمرو نصار، إن "هناك عداء سافرا من الدولة التركية لمصر وهو نظام معاد، ولا بد أن نراجع بالتالي كل اتفاقياتنا التجارية معهم لكن بما لا يضر بمصالحنا".

فرد وزير الصناعة والتجارة، داعيا إلى التفرقة بين رجال الاقتصاد الأتراك، والنظام السياسي، مشيرا إلى أن رجال الأعمال والمال في تركيا يشكلون دعما لمصر في كثير من الجزئيات، ووسيلة ضغط فعالة على النظام هناك.

وتابع الوزير: "لدينا علاقات جيدة مع تجار ورجال اقتصاد أتراك، معظمهم محترمون جدا"، مشيرا إلى أنه تمت بالفعل دراسة الاتفاقيات التجارية مع تركيا.

وتابع: "لو أوقفنا العلاقات التجارية فسيكون هناك ضرر على المصلحة المصرية، ولكن ما يمكن أن نفعله هو وضع ضوابط على ما نستورده بمعايير تأتي لصالحنا في النهاية".

يذكر أن هناك اتفاقية تجارة حرة موقعة بين مصر تركيا، لكنها تمثل جدلا بين المصنعين والمستثمرين والحكومة، وهناك مطالبات بتعديلها لما تمثله من تأثير على المنتجات المصرية، سواء في السوق المحلية، أو حجم التصدير خارجيا، حيث يبلغ حجم التبادل التجاري بين تركيا ومصر 4 مليار دولار.

المصدر: وكالات