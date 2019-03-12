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مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في الخليل بدعوى محاولة تنفيذ عملية طعن

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مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في الخليل بدعوى محاولة تنفيذ عملية طعن
Reuters Mussa Qawasma
جنود إسرائيليون - أرشيف
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أفادت مراسلتنا بأن شابا فلسطينيا قُتل، اليوم الثلاثاء، برصاص الجيش الإسرائيلي شرق مدينة الخليل، بدعوى محاولته تنفيذ عملية طعن.

واستهدف الجيش الإسرائيلي الشاب الفلسطيني (27 عاما) بالقرب من مستوطنة "كريات أربع" شرق الخليل.

وتركت قوات الجيش الشاب ينزف على الأرض، ومنعت طواقم الإسعاف من الوصول إليه حتى فارق الحياة.

المصدر: RT

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