مسؤول أمني عراقي لـRT: بعثيون يوزعون حلويات عليها صور صدام حسين

كشف رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة ذي قار (جنوب العراق)، جبار الموسوي، اليوم الثلاثاء، عن القبض على بعض "البعثيين" لتوزيعهم حلويات عليها صور الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.

وقال الموسوي لـRT: "صادرنا يوم أمس مجموعة من الحلويات التي وزعت في ملعب كرة قدم للأطفال، وبعض الألعاب الأخرى، التي عليها صورة الرئيس العراقي صدام حسين".

وأضاف: "تم اعتقال المتورطين بتوزيع هذه الحلويات، وتم تقديمهم للقضاء وستتم محاكمتهم"، مبينا أن "البعثيين يقومون بهذه التصرفات في محاول لإثبات الوجود، بينما هم انتهوا".

المصدر: RT