انطلاق فعاليات تمرين "العلم الأحمر 2019" بمشاركة القوات الجوية السعودية (صور)

انطلقت اليوم الثلاثاء، بمشاركة القوات الجوية السعودية، فعاليات تمرين "العلم الأحمر 2019"، بولاية نيفادا الأمريكية.

وتسعى "القوات الجوية الملكية السعودية" من خلال المشاركة في التمرين إلى رفع الجاهزية القتالية، والتدريب في بيئة جوية مختلفة، وتوظيف إمكانياتها وخبرتها في أساليب التجهيز والإعداد في واقع تنافسي.

ويعتبر تمرين "العلم الأحمر"، الذي نفذ لأول مرة عام 1975، من أقوى التمارين الجوية القتالية في العالم، ويهدف إلى تدريب الأطقم الجوية المشاركة على مواقف القتال الجوي، وكذلك التعامل مع الأهداف الأرضية باستخدام الذخيرة الحية في بيئة قتال حقيقية.

المصدر: واس